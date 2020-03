Sem público, Flamengo tem prejuízo de R$ 291 mil

A última partida do Flamengo no Campeonato Carioca foi de prejuízo financeiro para o clube. Realizado a portões fechados, o jogo contra a Portuguesa, vencido por 2 a 1 no último sábado, no Maracanã, teve resultado financeiro negativo de R$ 291.916,77.

O duelo foi o último antes da suspensão do Campeonato Carioca, decidida na última segunda-feira, em reunião na Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro). A realização a portões fechados se deu por causa dos cuidados contra a disseminação do coronavírus no Rio de Janeiro.

Mesmo sendo administrador do Maracanã, o Flamengo precisou pagar por uma série de despesas. A mais alta foi em relação à operação no estádio, estimada em R$ 99.442,94. O clube também desembolsou R$ 60 mil a título de aluguel do Maracanã.

O Campeonato Carioca está suspenso por 15 dias, a princípio. O Flamengo também paralisou suas atividades, pelo menos, até a próxima segunda-feira.

(Texto: Globo.com)