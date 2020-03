Prefeitura premia empresas que promovem a CIG

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu) entregará, na quinta-feira (19), o Selo Compromisso com a Igualdade de Gênero “CIG” para duas empresas privadas e duas instituições públicas.

Criado em agosto de 2017, por meio do Decreto n° 13.248, o Selo Compromisso com a Igualdade de Gênero- CIG- foi inspirado nos sete Princípios de Empoderamento das Mulheres, ditados pela ONU Mulheres Brasil, em conjunto com a Rede Brasileira do Pacto Global, para ser concedido às instituições públicas e privadas, que se comprometem a adotar, no âmbito de sua esfera de competência, ações efetivas em favor da igualdade de gênero no mundo do trabalho.

A titular da Semu, Carla Stephanini, afirma que o Selo CIG cumpre as orientações do desenvolvimento sustentável promovidos pela ONU e a capital sul-mato-grossense foi uma das primeiras no país em assumir este compromisso.

“Entre as metas estabelecidas pela ONU, está a adoção de ações que promovam a igualdade de gênero e Campo Grande sai na frente quando aderiu a esses objetivos. A cada ano que passa, mais empresas querem ser certificadas pelo CIG. Isso nos deixa muito felizes, porque significa que as empresas querem assumir o compromisso de contribuir com a igualdade de gênero e oportunidades no âmbito profissional. As campo-grandenses saem ganhando”, destacou a subsecretária.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da Prefeitura de Campo Grande-MS)