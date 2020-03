Dólar permanece no patamar de R$ 5 e Ibovespa fecha em alta de 4,85%

Após atingir recorde histórico, o dólar fechou em queda ante o real nesta terça-feira (17), mas ainda está acima de R$ 5. Já o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, encerrou a sessão em alta, ficando acima de 70 mil pontos.

A moeda norte-americana à vista caiu 0,88%, o que representa R$ 5,0024 na venda, mas não sem antes cravar novo recorde histórico intradiário de 5,0880 reais na venda (+0,82%).

No dia anterior, o dólar saltou 4,86% no fechamento, a R$ 5,0467 na venda, nova máxima recorde nominal para um encerramento de sessão e ganho percentual mais forte desde maio de 2017.

Em contrapartida, o Ibovespa subiu 4,85%, a 74.617,24 pontos. O volume financeiro da sessão somou R$ 33,7 bilhões.

A alta do Ibovespa veio após uma baixa de quase 14% na última segunda-feira (16), ampliando as perdas em 2020 para cerca de 30%. Na mínima desta sessão, o índice chegou a 70.782,50 pontos. Na máxima, bateu em 77.254,59 pontos.

“O mercado precisa ter uma ‘luz no fim do túnel’ do coronavírus. Estabilizar a situação nos países mais afetados seria extremamente positivo para a sociedade e os mercados”, avaliou o estrategista Don Kawa, da TAG Investimentos, em comentários no Twitter.

Novas medidas de estímulos econômicos foram anunciadas no mundo entre a noite da véspera e a madrugada desta terça-feira, respaldando a recuperação em alguns mercados, mas o ambiente segue volátil em meio a dúvidas sobre a eficácia dessas ações. O foco está voltado para potenciais anúncios no campo fiscal.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)