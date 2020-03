Ações dentro de presídio resultaram em fase de operação

A segunda fase da operação Omertà desencadeada hoje (17/3) pela manhã ocorreu após a apreensão de um papel higiênico com anotações dentro da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), onde estão presos os suspeitos de comandar esquema de milícia armada, Jamil Name e Jamil Name Filho.

A ação desencadeada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro), com o apoio do Batalhão de Choque e do BOPE da Polícia Militar cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Campo Grande.

O objetivo era desarticular plano de atentado contra a vida de um promotor e um delegado de polícia em Mato Grosso do Sul.

As investigações tiveram início no final do mês de fevereiro, quando o Depen (Departamento Penitenciário Nacional) comunicou ao Gaeco a apreensão de um pedaço de papel higiênico no interior de uma cela do Presídio Federal de Mossoró, no qual continham várias anotações feitas por um interno a respeito da operação Omertà I, dentre elas a descrição de plano de atentado contra autoridades de Mato Grosso do Sul.

(Texto: Dourados News)