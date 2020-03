Secretário anuncia reforma do Teatro Municipal de Dourados

O secretário municipal de Cultura, Weslei Queiroz, afirmou na manhã desta segunda-feira (16) que uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras Públicas está elaborando um projeto para a reforma completa do Teatro Municipal de Dourados.

Segundo ele, o Teatro Municipal está fechado e uma equipe técnica já iniciou estudos para a elaboração do projeto de reforma, que deve atingir todos os ambientes, desde o de uso geral como hall de entrada e assentos, até o palco, camarins, almoxarifado e banheiros. Assim que forem concluídas as obras de reforma, a classe artística terá o que ele considera “um novo teatro municipal”.

De acordo com Weslei Queiroz, a reforma é um pedido da prefeita Délia Razuk e vai contribuir com o incentivo e valorização de atividades culturais no município.

Inaugurado em abril de 1998, o Teatro Municipal de Dourados é o único local do município com capacidade para receber espetáculos artísticos. A estrutura conta com 420 lugares e desde a inauguração não recebeu uma ampla reforma.

(Texto: Dourados News)