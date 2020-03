Prefeitura convoca aprovados em seletiva para merendeiros

Por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social (SAS), a Prefeitura de Campo Grande publicou nesta segunda-feira (16), o Edital n. 03/2019-15. A pasta torna pública a convocação dos candidatos aprovados da 111ª a 120ª colocação no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Merendeiro, para atuar na SAS. As relações dos candidatos convocados estão publicadas na edição nº 5.856 do Diogrande.

Conforme a publicação, os candidatos deverão comparecer na próxima terça-feira (17), às 8 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, nº 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

CONTRATAÇÃO

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.100,00. Para o cargo é exigido que o candidato seja alfabetizado.

Os candidatos classificados serão convocados para contratação pelo Município de Campo Grande, para exercício na Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de 12 (doze) meses, na forma dos artigos 292 e 293, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, PODENDO ser renovado por igual período, uma única vez, a critério da Administração Municipal.

Já o Edital n. 06/2019-48 torna pública a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Técnico de Atividades Socioculturais, Auxiliar Administrativo e Financeiro, Auxiliar de Manutenção, Cuidador Social e Educador Social.

Conforme o edital, os candidatos classificados de 61ª a 63ª para a função de Técnico de Atividades Socioculturais, da 306ª a 310ª para a função de Auxiliar Administrativo e Financeiro, da 348ª a 357 para a função de Auxiliar de Manutenção, da 205ª a 210ª para a função de Cuidador Social e da 273 a 281ª para a função de Educador Social.

(Texto: Inez Nazira com informações da Assessoria)