Policia Militar prende suspeito de estelionato no interior

Nesta segunda-feira (dia 16), na cidade de Deodapolis por volta das 12h, a guarnição da Polícia Militar foi chamada pelo Gerente de uma Agência Bancária, o qual relatou que um homem tinha tentado efetuar o pagamento de uma folha de cheque no valor de R$ 4.818,00 (quatro mil oitocentos e dezoito reais).

Em razão do alto valor do cheque, o gerente entrou em contato com o proprietário, o qual disse que o cheque tinha sido clonado, pois a numeração e o código de segurança era de uma outra folha de cheque que foi usada anteriormente no valor de R$ 37,66 (trinta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Quando questionado pela Polícia Militar sobre a folha de cheque, o homem relatou que é mototaxista e que tinha sido contratado por uma pessoa na cidade de Ivinhema para vir até Deodapolis e efetuar a compensação no Banco.

Foi tentado contato, via telefone, com o homem que tinha entregado o cheque, porém não foi possível,

diante da situação, o homem que estava com a folha de cheque foi encaminhado pela Polícia Militar a Delegacia de Polícia Civil, para as providencias cabíveis.

