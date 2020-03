Infectologista irá informar sobre coronavírus aos confinados

Os participantes do “Big Brother Brasl” serão avisados que o Brasil e o mundo enfrentam a epidemia do coronavírus. Tiago Leifert vai receber no estúdio no programa desta segunda, dia 16, um médico infectologista que vai conversar com a casa e informar os brothers – e todos que acompanham o programa – sobre os hábitos de higienização e medidas preventivas ao avanço do Covid-19, além de tirar as principais dúvidas dos confinados a respeito do assunto. Além disso, os confinados saberão do estado de saúde dos familiares, que passam bem.

Em comunicado, a Rede Globo deixou claro como toda a produção do reality segue procedimentos de higiene rigorosos. Recentemente, com as necessidades de prevenção ao Coronavírus, o reality recebeu a visita de um infectologista que validou as medidas já tomadas pela produção da atração. Mesmo assim, os cuidados foram redobrados.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Jornal Extra)