Coronavírus causa impacto no cenário cultural do Estado

Frente a pandemia do COVID-19, com todos da sociedade tendo de evitar aglomerações, arte, esporte e demais atividades humanas coletivas têm se dobrado diante do vírus e deixado de serem realizadas, com shows, eventos e festivais sendo adiados e cancelados, tendo reflexo inclusive na cultura pop e lançamento de álbuns e filmes nacionais. Em Mato Grosso do Sul um dos efeitos na cultura foi o cancelamento da 82ª Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande (Expogrande), que aconteceria entre os dias 26 de março e 26 de abril, como também a restrição da atividade nos locais públicos de lazer.

Organizada pela Dut’s Entretenimento – que em relação ao cancelamento do evento aguardava o posicionamento da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) – a confirmação do adiamento veio em nota assinada pelo presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, por entender que o período do evento será alcançado pelo pico do avanço do coronavírus. “Fica, portanto, adiada a 82ª Expogrande por um período de 60 a 70 dias, ou até que seja afastado definitivamente o risco de contaminação pelo coronavírus em eventos de grande concentração de público, como é o caso desta feira agropecuária”.

Encabeçando também o “Buteco do Gusttavo Lima” que aconteceria no dia 21 de março (sábado), a “Dut’s Empreendimentos Artísticos” e a “Balada Music”, atenderam a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e adiaram o evento, ficando à disposição daqueles que queiram um reembolso do valor do ingresso, mas frisando que as entradas adquiridas, assim como os tickets de promoções e sorteios com rádios e televisão, permanecem válidos para a nova data do evento, que ainda será divulgada pela produtora.

Promotora de eventos, pelas Unidades “Cultura” e “Morada dos Baís”, em nota da assessoria, o Sesc informa que: “no Sesc Morada dos Baís, os shows desta semana estão suspensos, operando apenas com som ambiente e o espaço bistrô (gastronomia e bebidas) disponível aos clientes que quiserem comparecer. Já no Sesc Cultura, as ações que extrapolem o limite de 100 pessoas, serão interrompidas. A biblioteca mantém suas atividades com reforço dos cuidados necessários. O Cine Sesc diminuirá as vagas, ofertando apenas 15 senhas por tempo indeterminado. Os cursos realizados em sala de aula acontecerão normalmente, com exceção das aulas de dança de salão que será interrompida. A programação infantil aos sábados será interrompida por tempo indeterminado. Sempre que possível, as atividades serão adaptadas para serem realizadas no ambiente externo.

Com agenda semanal, o Museu da Imagem e do Som (MIS-MS) cancelou, inicialmente, suas atividades até o começo de abril. Sendo um ponto de lazer público que movimenta parte da cena cultural de Campo Grande, trazendo para o seu espaço a exibição de obras nacionais e internacionais; mobilizando cineclubes; mostras e oficinas, as ações param até uma melhor compreensão do desenrolar da pandemia, como explica a coordenadora do local, a cineasta Marinete Pinheiro. “É uma situação nebulosa e espero que a calmaria volte em breve. Não posso expor servidores do MIS, que são grupos de risco a trabalharem em um local fechado com concentração de pessoas oriundas dos mais diferentes contatos. Infelizmente, temos que cancelar as Mostras, Oficinas e visitações de escolas em função da confirmação de casos de Covid-19 em Campo Grande”, comenta.

No prédio da Fundação de Cultura, da Av. Fernando Corrêa da Costa, onde também funciona a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, a coordenadora Eleuzina Crisanto divide da mesma opinião de Marinete. “Uma coisa que estamos frisando é que o nosso servidor, a maioria, tem mais de 60 anos. Eles são do grupo de risco para receberem esses estudantes. Tanto na biblioteca quanto nos museus, nossos servidores são dessa idade pra cima, aqui tenho um com 62 anos que não atingiu a idade de aposentar, é complicado”, conta Eleuzina.

“Já cancelei dois eventos que teriam um número expressivo de pessoas, não dá pra fazer. Aí a segunda ordem é do Governador. Temos que nos reservar também, o servidor está lá pra servir, mas é um grupo de risco… o servidor da cultura é envelhecido, ele tem 30 anos lá dentro, eu tenho 32 trabalhando lá”, pontua a coordenadora da Biblioteca.

Ressaltando ainda o caráter de lazer individual da Biblioteca Pública, Eleusina faz questão de destacar que: “a biblioteca Isaías Paim atenderá os leitores. A biblioteca tem 604 metros quadrados, então dá pra colocarmos as pessoas afastadas, com salas individuais. Tenho 20 pessoas que estudam para concurso, direto lá. Como o espaço é grande, espalho eles e está dando para adequar, agora, escola; cardápio cultural onde cinquenta pessoas entram de uma vez, aí já não dá pra fazer”.

Marinete finaliza também dizendo que, no caso do Museu: “o MIS concentra suas atividades em local fechado sem ventilação, assim que pedimos a compreensão de todos e em breve remarcaremos os eventos com segurança para todos. Seguimos trabalhando internamente, e com visitações as exposições de forma mais restrita. Importante agora pensarmos no outro, principalmente nos mais vulneráveis, pois haverá contaminação sim, e pelo auto índice de óbitos, isso não é só uma gripe. Seguimos vigilantes e responsáveis”.

