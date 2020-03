Câmara Municipal adota medidas de prevenção ao coronavírus

A Câmara Municipal de Campo Grande adotou medidas emergenciais para prevenir o contágio de coronavírus (Covid-19) nos funcionários em geral e toda a população que frequenta a Casa de Leis.

Diante disso, fica suspensa a realização de audiências públicas e sessões solenes , assim como eventos externos por meio da cedência do Plenário, de modo a evitar a aglomeração de pessoas, conforme o Ato da Mesa Diretora nº 138/2020, publicado nesta segunda-feira (16).

Além disso, a entrada da população na Casa de Leis também será restrita, apenas em casos específicos com autorização da Secretaria Geral, de forma a prevenir o contágio de funcionários e cidadãos.

Mesmo com a suspensão, o trabalho dos parlamentares continua. As sessões ordinárias para votações de Projetos, realizadas sempre às terças e quintas-feiras, serão mantidas normalmente, mas sem a presença do público e dos veículos de imprensa. O trabalho dos vereadores em Plenário poderá ser acompanhado ao vivo pelo Facebook da Câmara: www.facebook.com/camaracgms, onde as sessões são transmitidas em tempo real, permitindo a interação da população para enviar perguntas, sugestões e reivindicações.

CARGA HORÁRIA

A carga horária dos funcionários será reduzida para apenas quatro horas diárias, com dois turnos de trabalho, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sendo que no intervalo intrajornada serão tomadas medidas sanitárias, como limpeza de maçanetas, corrimões, banheiros, entre outras medidas.

Ainda conforme o Ato da Mesa Diretora, o ponto eletrônico (biométrico) também será suspenso por tempo indeterminado, de modo a evitar o contágio. Dessa forma, a Câmara de Vereadores voltará a adotar o registro de ponto em folha, enquanto o risco de contaminação do Coronavírus permanecer elevado.

Os servidores que apresentarem sintomas da doença, poderão ser afastados do serviço, conforme autorização da chefia imediata, como medida de conter o avanço do COVID-19 dentro do prédio do Legislativo Municipal.

HIGIENE

A Casa de Leis também disponibilizará álcool em gel para os funcionários e os orienta quanto às medidas preventivas necessárias para evitar a contaminação e disseminação do Coronavírus.

Os servidores que usam o transporte coletivo urbano para irem trabalhar também serão orientados a fazerem horários alternativos de jornada, de modo a evitar os horários de pico nos ônibus.

Segundo o presidente da Casa de Leis, vereador Professor João Rocha, o momento é de agir com excesso de cautela. “Não podemos brincar, essa é uma doença grave e como agentes públicos temos que agir com seriedade e agilidade, para ajudar na prevenção da doença junto a população. Não podemos ser irresponsáveis, nossa Casa sempre recebe muitos cidadãos, nosso trabalho não vai parar, só vamos reduzir a presença do público, que poderá acompanhar e fiscalizar nosso trabalho de forma digital, por meio da Internet, com as transmissões ao vivo das sessões”, afirmou.

Tendo em vista a escassez de álcool em gel para compra, o vereador Dr. Wilson Sami, vice-presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade, também destacou que “é muito importante lavar as mãos, rosto e nariz com água e sabão. Água e sabão são ótimos aliados e tem o mesmo efeito do álcool gel”, afirmou.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)