Universidade de São Paulo suspende aulas por causa do Coronavírus

A partir de amanhã segunda-feira (16), as aulas presenciais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no interior paulista estarão suspensas até 29 de março como medida de prevenção ao coronavírus (Covid-19). A suspensão abrange cursos de graduação, pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento nos quatro campi da universidade e poderá ser prorrogada de acordo com as orientações das autoridades de saúde.

A determinação não se aplica a estudantes dos cursos das áreas da saúde em estágio hospitalar. Ficará a critério de suas respectivas coordenações a manutenção ou interrupção do estágio.

As atividades dos servidores docentes, técnico-administrativos e funcionários terceirizados deverão ser replanejadas a partir de amanhã, a fim de minimizar os riscos de contaminação.

A universidade levou em consideração a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do vírus, a determinação para suspensão de atividades escolares e universitárias no estado de São Paulo e o primeiro relatório do Comitê de Controle e Cuidados em relação ao Covid-19, criado no âmbito da UFSCar, que aponta a gravidade epidemiológica.

(Texto: Karine Alencar com informações da Agência Brasil)