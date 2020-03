Show de Gustavo Lima é adiado por conta de recomendação

Cuidados frente ao novo coronavírus fez com que a organização suspendesse o evento que seria dia 21

Na tarde desse domingo, a Duts Emprendimentos Artísticos e a Balada Music, organizadoras do próximo show de Gustavo Lima em Campo Grande, que seria no dia 21 de março, comunicaram a suspensão do evento. Os ingressos adquiridos permanecem, no entanto, válidos para a nova data da apresentação, que ainda será anunciada pelas empresas. O motivo da decisão foi para respeito à segurança e saúde dos fãs, artistas envolvidos e dos prestadores de serviços.

A medida, conforme os organizadores, atende a precauções orientadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) quanto ao avanço do número de casos do novo coronavírus em todo o planeta, endossadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, e da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campo Grande.

(Texto: Danilo Galvão)