Sesau divulga estratégias de enfrentamento ao coronavírus

Diante da confirmação de dois casos de coronavírus (Covid-19) em Campo Grande, o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho, decidiu falar sobre as estratégias de enfrentamento do vírus. Desde o mês passado a Sesau está intensificando as medidas de prevenção e contenção da doença, através da implementação de um Plano de Contigência Municipal do Covid-19 e definição de protocolos e notas técnicas com orientações para os profissionais.

Uma das recomendações é para que os pacientes que estiverem apresentando sintomas respiratórios procurem preferencialmente uma unidade básica de saúde da família, ao invés de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para evitar ficar exposto a outras doenças.

Umas das principais recomendações para não contrair o vírus é lavar bem as mãos, higienizar com álcool em gel, além de evitar aglomerações em ambientes fechados.

O secretário reforça que estas unidades estão aptas a atender os pacientes, inclusive para fazer um primeiro diagnostico da doença.

“Nós temos uma rede robusta, com 71 unidades básicas de saúde que podem receber esse paciente que eventualmente esteja com algum quadro de problema respiratório. É importante reforçar que neste momento, a orientação é para que o paciente só procure a unidade de saúde se realmente tiverem apresentado um quadro moderado, não havendo necessidade de buscar esse atendimento caso não haja esses sintomas mais definidos”, pondera.

Ele destaca ainda que quem tiver com sintomas respiratórios deve evitar sair de casa, utilizar ônibus, ir para a escola e até mesmo trabalhar até que os sintomas diminuam.

Casos confirmados

No último sábado foram confirmados os primeiros casos de coronavírus na Capital sul-mato-grossense. O primeiro caso é de um homem de 31 anos que esteve a trabalho em Londres, na Inglaterra, entre os dia 04 e 09 de março.

O paciente procurou atendimento na UPA Coronel Antonino, onde foi feita a coleta do material no dia 12 de março, com resultado positivo no dia 14 de março.

O segundo caso é de uma mulher de 23 anos que possui histórico de contato recente com paciente com caso confirmado de Covid-19. A contaminação teria ocorrido durante viagem ao Rio de Janeiro (RJ) durante os dias 06 e 08 de março. Até o momento a paciente não apresenta nenhum sintoma da doença.

A médica infectologista Márcia Dal Fabbro explica que a condição desta paciente é considerada comum, o que aumenta ainda mais a necessidade de reforço nas medidas preventivas.

“Alguns pacientes que estão com a doença podem não apresentar os sintomas comuns, o que o torna um transmissor em potencial da doença. Por isso a importância de intensificarmos as práticas individuais de prevenção”, comenta.

Medidas de prevenção

Foi instituído um serviço de teleinfectologia onde, inicialmente, os profissionais médicos da rede poderão tirar dúvidas com especialistas (infectologistas) sobre casos suspeitos de coronavírus, dengue, entre outras doenças infecto-parasitárias, auxiliando assim na melhoria e qualificando o atendimento prestado à população.

Na semana passado houve anuncio da disponibilização de mais de 100 leitos de retaguarda para casos de dengue e Covid-19 junto ao Hospital do Pênfigo e o Hospital Regional Rosa Pedrossian, através de uma parceria com o Governo do Estado. Outras alternativas estão sendo estudadas para ampliar a disponibilização de leitos, caso haja necessidade.

Além disso, está previsto para a próxima semana a publicação de um decreto que irá regulamentar as ações de enfrentamento do Covid-19 no município, entre elas o cancelamento de eventos de grande massa caso haja necessidade, considerando orientação do Ministério da Saúde.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)