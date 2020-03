Goleiro Rafael vibra com estreia pelo Atlético-MG

Durante o jogo do Campeonato Mineiro neste sábado (14), a partida foi de muita emoção para o goleiro Rafael, que fez seu primeiro jogo com a camisa do Galo. “Hoje foi um dos dias mais importantes da minha vida! Estou muito feliz com a minha estreia e por voltar a fazer o que tanto amo. Foi o primeiro passo de uma grande caminhada”, descreveu nas redes sociais.

Rafael buscou a Justiça para deixar o Cruzeiro alegando atrasos de salários, férias e FGTS. No mês passado, o goleiro entrou em acordo com o ex-clube e foi liberado.

Além de satisfeito com a atuação individual, Rafael destacou a atuação coletiva do Atlético-MG, justamente na estreia do técnico Jorge Sampaoli. “Grande jogo de todo o time e excelente vitória! Pena que foi sem a Massa ao lado, mas por um motivo muito nobre e sério”, disse.

(Texto: Karine Alencar com informações da Gazeta Esportiva)