Bruna Marquezine tem gripe e faz teste para coronavírus

Após realizar um trabalho em Nova York, nos Estados Unidos, Bruna Marquezine relatou aos fãs que retornou gripada e por isso fez um teste para o novo coronavírus (Covid-19), que ainda não teve o resultado divulgado.

Um vídeo publicado em uma rede social mostra a artista dentro de um avião usando máscara e limpando as mãos com álcool gel. Questionada sobre o uso do acessório, Bruna relatou espirros e se disse confiante de que o quadro não passa de uma gripe.

“Eu estava/estou gripada e espirrando, senhora. Já fiz meu teste assim que cheguei em casa e se Deus quiser será só uma gripe mesmo que eu não consegui curar com a mudança de clima e poucas horas de sono por conta do trabalho lá em NY”, postou.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)