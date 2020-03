Shows e grandes eventos são afetados pelo Covid-19 no mundo

No mundo do entretenimento o coronavírus tem seus reflexos em forma de cancelamentos de shows, adiamentos de estreias e fechamento de parques. Com diversos nomes e grupos do mundo da arte ainda se posicionando frente ao novo surto, desde parques temáticos como a Disney, a festivais, como o Lollapalooza – -no Chile, Argentina e Brasil- – já anunciaram suas decisões e você confere como fica a situação dos eventos afetados pelo Covid-19. Em Campo Grande, o Reviva Cultura que aconteceria no dia 15, na rua 14 de julho, foi adiado sem data prevista.

No Brasil, o Lollapalooza seguiu a linha de adiamento das edições do Chile e Argentina, que já haviam sido adiadas para o segundo semestre desse ano e, em comunicado oficial, a produtora afirmou que: ““seguindo as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, o Lollapalooza Brasil será realiado de 4 a 6 de dezembro de 2020””.

Ganhando cinco estatuetas no Grammy, incluindo as quatro principais (revelação, melhor álbum, melhor gravação e melhor música do ano) Billie Eilish, ainda não anunciou o que fará com as apresentações no Brasil em Maio, mas faz parte da Live Nation, que suspendeu todos os shows no mundo inteiro até o final de Março.

Confira a lista: Shows e Festivais — no Brasil

Afterlife São Paulo: adiado para Dezembro.

Between the Buried and Me: show no dia 15 de Março segue confirmado.

Converge, Sick of It All: shows adiados.

D.R.I.: a princípio, segue confirmado no Overload Beer Fest dia 15 de Março.

Guns N’’ Roses: não houve anúncio sobre o Brasil, mas a banda cancelou show na Costa Rica nos últimos dias.

KISS: não houve anúncio oficial, mas faz parte da Live Nation e pode ter a turnê suspensa; últimos shows nos EUA foram remarcados e todos os “meet and greets” foram cancelados

Lindsey Stirling: shows adiados indefinidamente.

Pennywise: cancelado.

Sammy Hagar: turnê cancelada, possibilidade de remarcação “quando a situação melhorar”.

Taylor Swift: shows “a confirmar”.

Tokio Hotel: turnê adiada indefinidamente

Shows e Festivais —fora do Brasil

Cerimônia do Hall da Fama do Rock: adiada indefinidamente.

Avril Lavigne: turnê pela Ásia e Europa cancelada.

BTS: turnê pela Ásia cancelada.

Céline Dion: shows adiados nos Estados Unidos.

Coachella: adiado para Outubro.

Evanescence e Within Temptation: turnê pela Europa adiada.

Green Day: turnê pela Ásia cancelada

Jota Quest: turnê pela Europa cancelada

Lamb of God, Kreator, Power Trip: turnê pela Europa adiada

Lollapalooza Argentina: adiado para a segunda metade do ano

Lollapalooza Chile: adiado para a segunda metade do ano

Madonna: shows em Paris cancelados

Miley Cyrus: apresentação beneficente na Austrália cancelada

My Chemical Romance: turnê pela Ásia e Oceania cancelada

Pearl Jam: turnê pela América do Norte cancelada

Rage Against the Machine: parte da extensa turnê de reunião adiada

Slipknot: turnê pela Ásia cancelada

Stagecoach: adiado para Outubro

SXSW: cancelado

Tomorrowland Winter: cancelado

Ultra Music Festival: cancelado

Outros

(Parques temáticos) Disney e Universal: alguns parques fechados em Orlando, Paris, Califórnia e regiões da Ásia

E3 (feira de games): cancelada

GDC (conferência de desenvolvedores de jogos): cancelada

NBA: suspendeu a temporada e abriu precedente para a maior parte das ligas suspenderem atividades; NHL (hockey) e Copa Libertadores (futebol) já anunciaram a medida.

(Texto: Leo Ribeiro/ Postado no site por Jéssica Vitória)