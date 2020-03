PRF realiza maior apreensão de cocaína do ano em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quinta-feira (12), em Terenos, 460,4 quilos de cocaína em um compartimento oculto de veículo de carga. Os envolvidos, o veículo e a droga, foram presos e encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande.

Os agentes fiscalizavam no km 385 da BR-262, quando abordaram um caminhão Ford/Cargo com placas de Campo Grande. No veículo estavam o motorista, de 45 anos, e o passageiro, de 22. O condutor demonstrou evidente nervosismo durante a entrevista policial e apresentou respostas contraditórias sobre os motivos da viagem, levantando as suspeitas da equipe.

Em vistoria minuciosa, foram localizados, em um compartimento oculto, 420 tabletes de cocaína, que, somados, totalizaram 460,4 kg (quatrocentos e sessenta quilos e quatrocentos gramas) do ilícito.

O condutor relatou ter transportado o caminhão até Jardim, e após alguns dias teria retornado para realizar fretes de animais bovinos na região. Posteriormente, deveria deixar o veículo em Campo Grande para que outra pessoa continuasse o transporte. Pelo serviço, ele receberia R$ 5 mil.

(Texto: João Fernandes)