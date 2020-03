Ministério da Justiça reclassifica programa de Fátima Bernardes

O ministério da Justiça reclassificou o Encontro, programa de Fátima Bernardes exibido diariamente nas manhãs da Globo, de classificação “livre” para “não recomendado para menores de 10 anos”. Segundo a decisão, a mudança aconteceu pela atração “apresentar violência e conteúdo sexual”.

a responsável pela mudança foi a coordenadora de Política de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, Patrícia Grassi Osório. Como exemplo, o despacho do MJ citou a edição do Encontro do dia 23 de dezembro de 2019, quando Ludmilla cantou a música Verdinha.

Na época, o deputado bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ), reagiu à canção de funkeira e protocolou na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal uma representação contra o programa da Globo.

Para o político pró-Bolsonaro, Verdinha fazia apologia ao cultivo, uso e comércio de maconha. Para a Patrícia Osório, foi constatado conteúdo educativo sobre sexo e descrição de consumo de drogas, temas considerados “incompatíveis com a classificação livre”.

A Globo terá cinco dias para uma readequação do programa com a mudança, mas a reclassificação de livre para não recomendado para menores de 10 anos não causará uma mudança no horário de exibição do matinal.

(Texto: Veja com RD1)