Fake News: Cuba não envia vacina contra coronavírus para China

Circula pelas redes sociais uma mensagem que diz que Cuba anunciou que tem produzido e enviado para a China uma vacina contra o coronavírus que já curou 1.500 pessoas. A mensagem é fictícia.

Apesar do título chamativo, que fez com que a mensagem se propagasse nas redes sociais, o texto cita, na verdade, o Interferon Alfa 2B. Esse é apenas um dos 30 medicamentos escolhidos pelo governo chinês para tratar pacientes com coronavírus.