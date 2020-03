As informações são do presidente estadual do PSDB no Rio, o empresário Paulo Marinho. Bebianno estava em casa com seu filho quando se sentiu mal, por volta das 4h, ao ir ao banheiro tomar um remédio, ele desmaiou. Bebianno foi levado para um hospital da cidade, onde morreu. Ainda não há informações sobre o velório.

(Texto: Terra)