Para técnico do Operário, tapetão no Estadual já é ‘normal’

Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, Operário (14) e Comercial (13), podem enfrentar-se novamente na próxima fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Há três semanas, o clube comercialino derrotou o Galo por 2 a 0, com gols de Mateus Noturno e Rhuan (contra), em partida válida pela sexta rodada do estadual.

Ao jornal O Estado na manhã desta sexta-feira (13), Glauber Caldas, treinador do Operário, disse que gostaria de ver o ‘Comerário’ já nas quartas de final, entretanto, considera improvável. “É possível, porém acho difícil. Vejo o Comercial favorito contra o Cena; caso vença a equipe de Nova Andradina no fim de semana, as chances de clássico diminuem substancialmente”, pontua o técnico.

De acordo com o regulamento da competição, quarto e quinto colocados se enfrentam na próxima fase; posições atuais de Operário e Comercial ao fim de nove rodadas. Amanhã (14), às 18h, o Alvinegro de Campo Grande recebe o Costa Rica no Morenão. Amanhã, o Manda Brasa enfrenta o Cena às 15h , no mesmo estádio.

Questionado se o processo extracampo que envolve o Corumbaense afeta o estadual, Caldas vê o fato já com certa normalidade . “Isso já tem acontecido há alguns anos, mas dentro de campo as coisas correm muito bem. Vejo evolução principalmente em relação as equipes de cima da tabela, que tem realizado bons confrontos”.

Até o fim da tarde de ontem, Corumbaense não recorreu oficialmente de punição

Envolvidos em trâmites judiciais, Corumbaense e Pontaporanense se enfrentam pelo Estadual. Douglas Ricardo, treinador do Carijó, afirmou ontem à reportagem que os atletas devem atentar-se especificamente nas quatro linhas. “Estamos focados no campo, claro que com informações aparecendo a todo momento, não podemos controlar; torcemos para que a decisão extracampo seja favorável ao Corumbaense já que dentro do campo, conquistamos a classificação”, afirma.

“Vamos torcer. A diretoria vem se movimentando fora de campo, cabe a nós (comissão e jogadores), fazermos nossa parte dentro do campo, como já fizemos”, enfatiza o comandante.

Punido em 16 pontos por escalar atleta de forma irregular na competição, inicialmente classificado, Corumbaense espera reverter a situação na Justiça. Com a decisão, o time pantaneiro saiu da oitava colocação, com oito pontos, para a última, com oito pontos negativos, e o rebaixamento.Deste modo, o time de Ponta Porã foi beneficiado ao sair da nona para a oitava posição, com quatro pontos. São oito vagas para a segunda fase.

Até o fechamento desta edição, os dirigentes do clube não falaram quais serão os próximos passos na Justiça. A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) por meio do seu site, publicou nota em que “esclarece ainda que Águia Negra e Pontaporanense consultaram os TJD-MS solicitando uma posição oficial sobre os jogadores e ambos estavam aptos pelo Tribunal para serem relacionados”. Vale lembrar que a entidade que comanda o futebol estadual foi quem avisou o Tribunal de Justiça Desportiva sobre a escalação irregular de Vandinho, do Corumbaense, curiosamente já com a competição em sua reta final de primeira fase.

(Texto: Alison Silva e Luciano Shakihama/Publicação no site de Izabela Cavalcanti)