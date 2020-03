Menina é eleita presidente da Câmara no Parlamento Jovem

Luisa Carvalho, que comandará a legislatura, é apadrinhada pelo Vereador Pastor Jeremias

Com a presença de familiares, professores, diretores de escolas e dos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, a sessão solene desta sexta-feira (13) deu posse aos vereadores do Parlamento Jovem, que realizaram eleição para a mesa diretora e componentes de comissões. À frente da legislatura será uma mulher: a estudante, Luisa Carvalho Ferreira.



Ela tem como padrinho no Parlamento Jovem, o vereador Pastor Jeremias Flores (Avante), e foi eleita presidente da mesa diretora.

Luisa tem 14 anos e é aluna da Escola Municipal Professor Múcio Teixeira Júnior. A presidente do parlamento Jovem discursou no plenário, agradecendo a todos e afirmando atuar de fato como vereadores, apresentando projetos, e citou a construção de bicicletários nas escolas, a inclusão de política no meio jovem, capacitação de professores assim que iniciarem na carreira, também agradeceu ao legislativo municipal de Campo Grande pela iniciativa do programa Parlamento Jovem. A primeira sessão será realizada em 17 de abril às 09 horas.

O vereador Pastor Jeremias, se mostra orgulhoso por ser o padrinho da vereadora jovem Luisa, que promete destaque. Segundo ele, desde a primeira vez que ela entrou no seu gabinete, pode-se ver o potencial de líder, da jovem Luisa.



(Publicação : Danilo Galvão com informações de Assessoria)