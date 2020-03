“Março Lilás” oferece atendimento direcionado e orientações sobre câncer de colo de útero

Em alusão ao “Março Lilás”, mês de combate ao câncer de colo de útero, as mulheres atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) da Capital terão um atendimento direcionado à essa doença durante todo o mês.

Todas as unidades básicas de Campo Grande realizam a coleta de exames preventivos, sendo assim, há acesso facilitado para quem possui maior dificuldade de se deslocar até o centro da cidade para realizar o exame. Outras unidades também terão dias específicos de ação em alusão ao “Março Lilás”. A prefeitura não divulgou o cronograma.

Câncer de colo de útero

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer do colo de útero é o terceiro mais frequente entre as mulheres, excluindo o melanoma, e a quarta maior causa de morte entre elas. Estima-se que, em todo o país, 16.590 mulheres sejam diagnosticadas com a doença em 2020.

Uma das principais formas de prevenção desse câncer é a vacinação contra o Papilovírus Humano (HPV), que é feita em meninas dos 9 aos 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos de idade. Outra forma eficiente de precaver a doença é o uso de preservativos.

A doença, em seu início, é silenciosa e na maioria dos casos não apresenta sintomas, quando em estágio avançado pode provocar sangramento vaginal intermitente (que vai e volta) ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)