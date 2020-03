Maquiador das principais capas de revistas vem à Campo Grande para aula especial

André Veloso tem Iza, Camila Pitanga, Leticia Spiller e Izabel Goulart no currículo

Campo Grande vai receber no dia 16 de março um dos maiores maquiadores do Brasil, o pernambucano André Veloso. O encontro está marcado no Bahamas Apart Hotel, localizado na Rua José Antônio, nº 1117.

Para compartilhar seus conhecimentos, André vem à Capital com o intuito de treinar maquiadores, beauty artists e entusiastas em uma Master Class que tratará da preparação de pele perfeita, correção, contorno, olhos incríveis, iluminação, make-up glow & red carpet, capa de revista, editoriais e técnicas de correção de look.

Serão cinco horas de curso e as vagas são limitadas. A Master Class de André Veloso acontece no Bahamas Apart Hotel e tem o apoio do Jacques Janine, Four Salon e Machine Management.

MAQUIADOR DAS CELEBRIDADES

O profissional queridinho das modelos e das celebridades, tem mais de 25 anos de experiência e coleciona em sua carreira as capas de diversas revistas como Marie Claire, Claudia, Elle, Boa Forma, Capricho, Estilo e outras, maquiando nomes como Iza, Pabllo Vittar, Flavia Alessandra, Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes, Camila Pitanga, Letícia Spiller, Alinne Moraes, Sophie Charlotte, Sheron Menezes e a top model Izabel Goulart, dentre outras. Grandes campanhas publicitárias e editoriais também estão em sua trajetória profissional.

INFORMAÇÕES

Clique aqui para mais informações sobre investimento e matrículas ou pelos números (67) 99139-5506

e (67) 99640-1249 (ambos WhatsApp).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)