Estúdio faz bazar para custear viagem de bailarinas à SP

Com intenção de custear a viagem das bailarinas para competirem no “Bravos Festival de Dança” – que acontece nos dias 18 e 19 de abril – o Estúdio Pantanal em Dança realiza amanhã (14) um bazar, às 14h, com peças a partir de R$2. O Bazar Solidário acontece na Avenida Alvorada,149.

“Com o bazar também, de certa forma, a gente ensina nossas alunas que para ter é preciso conquistar. Então pra viajar elas precisam conquistar fazendo bazar, rifas, ações, para arrecadar dinheiro que custeie a viagem, que ele não cai do céu, não nasce no nosso quintal”, explica a bailarina professora Fernanda Gutierrez, proprietária do Estúdio.

Fernanda aponta que: “essa participação nesse festival tem um significado muito maior do que apenas competir por uma medalha, troféu ou posição no pódio. Têm muitas que nunca viajaram de avião, nunca saíram de Mato Grosso do Sul, que nunca andaram de metrô, que me tiveram como única professora e referência de ballet clássico. Então essa viagem para eles é para aprenderem a conhecer – e como conhecer – o mundo afora. A dança não se resume apenas no que eu ensino a elas”.

“Claro que tento fazer o meu melhor, ensinar o melhor que tenho, mas a dança é maior do que o que temos no nosso Estado. Então levá-las para a competição, serve para conhecerem outras bailarinas; pra assistirem o nível técnico do ballet clássico numa das maiores cidades do Brasil, que é referência na dança clássica; conhecerem outros professores; serem avaliadas por outros profissionais. Depois da competição, no final da noite, a gente recebe uma ficha de comentário dos jurados, com dicas e sugestões para melhorar a qualidade técnica das bailarinas”, complementa a professora.

Estando em São Paulo, Fernanda ainda destaca a importância da viagem dizendo: “vou levá-las para fazer um passeio turístico no Teatro Municipal de São Paulo, para conhecerem a história, que foi um dos primeiros a ser construído no Brasil… então é uma viagem com muita cultura, com uma bagagem de experiência enorme para elas vivenciarem. Tenho certeza que vão guardar essas memórias pra sempre, que é a primeira viagem que fazem sozinhas sem as mães, primeira vez que vão a São Paulo, então tudo é vivência e experiência”.

“Não se resume apenas a ensaiar, subir no palco, dançar e tentar receber uma premiação, é muito mais que isso, é uma experiência única que eu não sei quando elas poderão ter novamente. Tudo se resume a uma palavra, que é ‘disciplina’, elas vem se destacando ao longo dos anos comigo, são disciplinadas, chegam cedo aos ensaios diários, então são dedicadas e todo dia vem melhorando e dando o máximo delas, que o mais importante é a superação dos próprios limites”, faz questão de ressaltar.

Finalizando ele diz: “meu convite é que os leitores possam ir ao bazar, que comprem nossa causa, que ajudem essas bailarinas a buscarem algo maior e melhor para o bem delas. Esperamos todos vocês, hoje às 14h, no Estúdio Pantanal em dança para conferir as peças que estão a disposição. Vale ressaltar que o pagamento é em cartão de crédito/débito e dinheiro”.

(Texto: Leo Ribeiro)