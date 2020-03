Coronavírus adia jogos da seleção de vôlei do Guanandizão

A preocupação com a pandemia de coronavírus tirou os jogos da seleção brasileira masculina de vôlei previstos para Campo Grande, entre os dias 19, 20 e 21 de junho. As partidas fazem parte da Liga das Nações, torneio internacional, e marcariam a reabertura do ginásio Guanandizão, que encontra-se em reforma. O local está interditado desde 2013.

Nesta sexta-feira (13), a FIVB (Federação Internacional de Vôlei( anunciou o adiamento da Liga das Nações 2020 para depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O maior evento esportivo do planeta está previsto para os meses de julho e agosto, mas sofre pressão pelo adiamento também por questão de saúde.

A data oficial para o início da Liga, porém, ainda não foi confirmada pela federação.

A decisão da entidade levou em conta a orientação das autoridades nacionais e globais em meio à pandemia de coronavírus. “A saúde e o bem-estar de atletas, oficiais e torcedores, é a maior prioridade da FIVB e essa medida de precaução está sendo adotada no melhor interesse de todos os envolvidos”, diz o comunicado oficial.

Principal ginásio poliesportivo de Mato Grosso do Sul, o Guanandizão está fechado para o público há aproximadamente sete anos e desde então foi alvo de várias idas e vindas quanto à sua reforma. A última foi no começo de 2019, após anúncio com pompa pela prefeitura e governo estadual. A previsão é de que a obra ficasse pronta no primeiro semestre deste ano para receber os jogos da seleção brasileira de vôlei. Há cerca de oito meses, julho do ano passado, Cuiabá (MT) recebeu a equipe nacional do técnico Renan Dal Zotto, pela primeira fase da Liga das Nações de Vôlei 2019.

Já os eventos do vôlei de praia serão avaliados individualmente pela FIVB. Além do futebol, outros esportes olímpicos também estão sendo afetados pela disseminação global do coronavírus. A NBA foi suspensa, o Jogo das Estrelas foi adiado, o NBB terá partidas com portões fechados, e a ATP suspendeu todos os torneios de tênis por seis semanas.

(Texto: Luciano Shakihama com informações da Folhapress)