Cantor Di Ferrero é diagnosticado com coronavírus

Após ser diagnosticado com coronavírus (Covid-19), o cantor Di Ferrero diz estar bem e informou aos seus fãs que o show que faria no Rio de Janeiro no sábado será cancelado.

Em seus stories no Instagram, Di Ferreiro diz “Gente, tudo certo? Eu fui diagnosticado com coronavírus. Estou com ‘corona’. Mas quero falar que estou bem, estou me cuidando, já estou isolado e vou ficar mais uns dias isolado. Tô sentindo como se eu tivesse uma gripe mesmo, estava com um pouco de falta de ar e agora já estou bem. Queria mandar um abraço e agradecer a todo mundo que ia no show sábado, só que vou ter que cancelar o show, claro”, publicou ele.

“O mais importante é a saúde, o mais importante é a gente se cuidar, estar bem e ter responsabilidade neste momento. Se você estiver sentindo qualquer tipo de sintoma, coriza, tosse, se isola. Principalmente você que é mais novo, não se esqueça de que o principal foco, o principal problema do ‘corona’ são as pessoas de idade. Então a gente tem que se isolar e se cuidar nesse momento. Eu vou dando notícia, mas está tudo certo. Daqui a pouco a gente se vê”, finalizou.

(Texto: Izabela Cavalcanti)