Brasil começa transmissão comunitária de coronavírus

A última atualização do Ministério da Saúde mostra que o Brasil está tendo os primeiros casos de transmissão comunitária de coronavírus (Covid-19). Essa nova situação foi registrada nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

No balanço do ministério disponibilizado nesta quinta-feira (13), o número de casos confirmados do novo coronavírus chegou a 98. Foram 21 pessoas infectadas a mais do que o último dado, anunciado ontem (12). Os casos suspeitos aumentaram para 1.485. Os descartados ficaram em 1.344.

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os epicentros do surto no país, respectivamente com 56 e 16 casos confirmados. Em seguida vêm Paraná (seis), Rio Grande do Sul (quatro), Goiás (três) e Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco (dois casos cada um). Completam a lista Alagoas e Espírito Santo (um caso).

Nos casos suspeitos, São Paulo também lidera (753), seguido de Minas Gerais (116), Rio Grande do Sul (81), Santa Catarina (77), Rio de Janeiro (76) e Distrito Federal (75). Apenas Roraima e Amapá não possuem casos confirmados ou suspeitos.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

A transmissão comunitária ocorre quando há maior difusão do vírus e as equipes de vigilância não sabem mais quem originou os casos. Diante disso, as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde se tornam mais complexas, conforme conjunto de iniciativas divulgado hoje pela equipe da pasta.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)