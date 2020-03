Punido, Corumbaense vê TJD ‘parcial’ e recorrerá de decisão

Punido em 16 pontos por escalar de forma irregular o lateral-esquerdo Vandinho em partidas do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Corumbaense alega parcialidade por parte do TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva). O caso foi julgado na quarta-feira (11), na Câmara dos Vereadores de Campo Grande.

João Luís Ribeiro, diretor de futebol do Carijó, em entrevista ao jornal O Estado, nesta quinta-feira (12), disse que o clube recorrerá da punição. “A regra vale para todos os clubes. Neste caso, aplicada somente ao Corumbaense. Nosso direito de defesa não foi respeitado”, aponta o dirigente.

“Se ele (Vandinho) apresenta irregularidade, o jogador Salomão do Águia Negra, e o jogador Jefferson Gilbran, há época na Aquidauanense, hoje na Pontaporanense estariam na mesma situação”, salienta Ribeiro.

Expulso durante as semifinais do estadual de 2019, período em que atuava pelo Comercial, Vandinho, hoje no Corumbaense, foi punido com dois jogos de suspensão. Segundo Ribeiro, o atleta cumpriu corretamente o período suspensivo.

“Ele (Vandinho), tomou dois jogos de suspensão. A regra deixa claro que o jogo que você é suspenso pelo cartão vermelho na última partida do campeonato anterior, não precisa ser cumprida no campeonato seguinte, é extinta. Não relacionamos Vandinho para a estreia do estadual; no segundo jogo, o atleta cumpriu suspensão contra o Águia Negra. Não tivemos irregularidade”, salienta Ribeiro.

“Nosso advogado (Cássio Assis) pedirá anulação do julgamento por que houve uma série de irregularidades. O relator denunciou o Corumbaense pela perda de no máximo seis pontos, ou seja, você arma uma defesa em cima de certo julgamento, chegando lá falam ‘agora você será julgado por mais um crime’, isso não existe”, salienta o dirigente.

De acordo com o diretor, após novo protesto do clube, o TJD possui três dias para se pronunciar em relação ao fato. “Vamos pedir urgência para que ele (TJD), se manifeste o mais rápido possível, pois temos jogo marcado para sábado (amanhã), e isso bagunça completamente o planejamento”, pontua Ribeiro.

Pontaporanense rebate acusação; Águia Negra optou pelo silêncio

Questionado, Genecci Bezerra, presidente da Pontaporanense, disse também nesta quinta-feira que possivelmente a suspensão de Vandinho se deu em razão de possíveis agravantes. “Como a suspensão do Jefferson foi comum, não houve irregularidade na situação”, argumenta Genecci. O Águia Negra não se pronunciou em relação ao fato até o fechamento desta edição.

Com o resultado do julgamento, a Pontaporanense assume a oitava e última vaga com 4 pontos. O Cena, então lanterna, com dois, teoricamente volta a ter chance na derradeira rodada do fim de semana. Com oito pontos negativos, o Corumbaense está rebaixada se o panorama atual for mantido.

