MIS realiza mostra de cinema Sul-Coreano

O Museu da Imagem e do Som (MIS) em parceria com o Estúdio Tranze realiza na próxima semana a 1ª Mostra de Cinema Sul-Coreano. As exibições serão gratuitas e ocorrem a partir do dia 16 até o dia 18, às 19h.

De acordo com informações da Fundação de Cultura, a uradoria da mostra é da coordenadora do MIS-MS, Marinete Pinheiro, e de João Costa. “Diante da vitória histórica do filme ‘Parasita’ no Oscar, o MIS foi provocado a trazer filmes do país vencedor. Assim esta Mostra visa trazer bons filmes sul-coreanos, oportunizando o acesso do público a esta cinematografia pouco conhecida”, dizem os curadores.

Aclamado pela crítica nacional e internacional, o cinema sul-coreano é considerado um dos que mais têm dado bons frutos nos últimos tempos, resultado de uma Coreia ativa, em ascensão cultural e econômica. O cinema sul-coreano é diversificado, abrangendo diversos gêneros, desde comédias românticas, passando por superproduções, filmes de arte, dramas, suspense, guerra e gângster. A Coreia do Sul é um dos únicos países do mundo em que o cinema nacional é mais visto que o cinema norte-americano.

Confira abaixo a programação:

Dia 16 – segunda-feira: “Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera” (Direção: Ki-duk Kin (II), 2003, 103min, 16 anos)

Dia 17 – terça-feira: “Expresso do Amanhã” (Direção: Bong Joon-ho, 2013, 126min, 16 anos)

Dia 18 – quarta-feira: “Mr. Vingança” (Direção: Park Chan-Wook (I), 2002, 129min, 14 anos)

Serviço

O MIS fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559 Centro, no terceiro andar. Telefone: (67) 3316-9178.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Fundação de Cultura)