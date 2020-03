Incêndio destrói casa em Naviraí

Um incêndio de aproximadamente duas horas causou a destruição de uma residência nesta quinta-feira (12). O caso ocorreu na cidade de Naviraí.

De acordo com informações do Dourados News, as chamas consumiram toda a estrutura da casa de madeira. Os bombeiros foram acionados às 7h10, porém só conseguiram conter o incêndio completamente depois das 9h.

No momento do acidente não havia pessoas na residência. Agora, a causa do incêndio será investigada.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)