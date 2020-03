Estado e Município firmam parceria para enfrentar coronavírus e dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) firmaram uma parceria para, juntos, enfrentarem o coronavírus (Covid-19) e a dengue. Essa ação conjunta vai possibilitar a ativação de 104 leitos, conforme acordo firmado durante reunião na manhã desta quinta-feira (12).

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que essa união será de extrema importância no combate a essas doenças. “O Governo e o Município estão preparados para este novo desafio em nosso Estado. Estamos tomando medidas preventivas visando atendimento ágil e eficiente à população”, destacou.

Entre as medidas estão o custeio e reativação, pelo Estado e pelo Município, de 60 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI no Hospital do Pênfigo. Os leitos serão usados para internação clínica de casos de dengue e também serão utilizados para casos suspeitos de coronavírus e que venham a necessitar de isolamento.

Também serão ativados 34 leitos no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, sendo 25 leitos semi-intensivos e nove leitos de UTI. O Município irá fornecer recursos humanos para possibilitar o funcionamento dos leitos e o Estado irá realocar, de forma emergencial, servidores da Saúde para atendimento no Regional.

Ainda de acordo com o secretário Geraldo Resende, o governador Reinaldo Azambuja garantiu o aporte dos recursos necessários para a locação de equipamentos destinados à implantação dos leitos de UTI no Hospital Regional e também para a contratação de recursos humanos. “O Governo do Estado não tem medido esforços para levar saúde de qualidade para a população e para que Mato Grosso do Sul esteja preparado para, caso necessário, enfrentarmos casos de coronavírus no Estado”, finalizou.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)