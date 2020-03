Dólar abre em alta e passa de R$ 5,00

Após a OMS (Organização Mundial da Saúde) classificar o novo coronavírus como pandemia e os Estados Unidos suspender os voos entre o país e a Europa, o dólar abriu em forte alta na manhã desta quinta-feira (12). A moeda norte-americana ultrapassou, pela primeira vez, os R$ 5 e bateu R$ 5,0280.

As Bolsas da Ásia fecharam em queda generalizada. O Shangai composto, da China, fechou em (-1,52%), e o menos abrangente Shenzhen Composto (-2,20%). Segundo comunicado de reunião do Conselho Estatal, a China vai reduzir os compulsórios bancários mais uma vez, a exemplo do que fez em janeiro, para impulsionar o crédito a pequenas e médias empresas afetadas pelo coronavírus.

Na Europa, o cenário não é nada diferente. Pelos mesmos motivos, os mercados do velho continente têm pesadas perdas nos primeiros momentos do pregão desta quinta. Nas próximas horas, investidores esperam que o Banco Central Europeu (BCE) tome uma série de medidas de estímulos, em reação ao coronavírus.

Ontem, a moeda norte-americana fechou em alta de 1,61%, a R$ 4721, abaixo do nível recorde (R$ 4,726) registrado na segunda-feira.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

(Texto: João Fernandes com Uol e Agência Estado)