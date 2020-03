Coronavírus: Weintraub diz que MEC prepara suspensão de aulas

”Você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, o YouTube, Skype internet, tudo pra você evitar aglomeração e evitar transmissão mais aguda do coronavírus.” Completa.

Na quarta-feira, o Conselho do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (Universidade de São Paulo) enviou comunicado aos alunos suspendendo todas as atividades depois da confirmação de um caso do novo coronavírus no setor.

(Texto: João Fernandes com Agência o Globo)