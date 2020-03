Cassems anuncia adiamento de agendas devido ao coronavírus

Na tarde dessa quinta-feira, 12 de março, diante do avanço do coronavírus em diversas partes do mundo, e também no Brasil, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) emitiu um comunicado no qual suspende uma série de eventos da entidade, programados para os próximos dias. Entre as agendas que foram afetadas inclui-se o ‘Encontro Cassems com os Gestores de RH-Região Sul’, o lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Cassems de Dourados, ações pelo Dia Mundial da Saúde, além da Convenção dos Colaboradores Cassems. Veja a nota oficial:

COMUNICADO CASSEMS

MEDIDAS PREVENTIVAS DE ATENDIMENTO ÀS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E AO CORONAVÍRUS

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul – Cassems, seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde e as recomendações da Agência Nacional de Saúde (ANS), diante do alerta de pandemia do coronavírus (Covid-19) e da sua disseminação no país e, ainda, da mudança de estação climática que intensifica as doenças respiratórias, com muita responsabilidade e serenidade, adota as seguintes medidas preventivas e de atendimento:

– Cancelamento e adiamento dos grandes eventos corporativos que reuniriam públicos significativos, como o Encontro Cassems com os Gestores de RH-Região Sul, Lançamento da Pedra Fundamental do Novo Hospital Cassems de Dourados, as ações do Dia Mundial da Saúde e a Convenção dos Colaboradores Cassems.

– Fortalecimento da sua rede de atendimento, tanto da atenção básica ambulatorial como hospitalar e de diagnóstico, para o cumprimento do fluxo de assistência aos casos suspeitos ou prováveis de coronavírus (Covid-19) e doenças respiratórias.

– Mobilização de equipes multidisciplinares para o diagnóstico rápido e tratamento das doenças respiratórias.

– Intensificação das medidas de profilaxia, higienização e monitoramento em toda a sua rede corporativa e de atendimento.

– Fragmentação dos atendimentos na rede ambulatorial, visando evitar o grande fluxo e concentração de pacientes num mesmo horário.

– Antecipação para o mês de março da campanha de vacinação contra a gripe H1N1 + cepas virais recentes, a qual já é realizada há dez anos.

– Fortalecimento das campanhas preventivas e de orientação aos seus 2.500 colaboradores e mais de 215 mil beneficiários.

Movidos pelo compromisso com a saúde, com a prevenção e com o bem-estar dos nossos beneficiários e da população, acreditamos que, com o empenho de todos, sem alardes, mas com muita responsabilidade, vamos conter a propagação do coronavírus e dos vírus típicos das estações outono-inverno, além de garantir um atendimento humanizado e eficiente aos nossos pacientes.

(Publicação: Danilo Galvão)