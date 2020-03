Autor Alex Mendes lança livro de horror na sexta-feira 13

Sexta-feira (13) é sempre uma data de misticismo e terror, não importando o mês, sendo fonte de inspiração que ressuscita os maiores medos do ser humano. Fruto desse pavor, o jornalista e escritor Alex Mendes pega carona na data e lança amanhã a obra “Cinevil – O Terror Está em Cartaz”, pela Life Editora, a partir das 19h, na cafeteria Cheirin Bão.

Ambientada em um cinema, entre o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, a trama de “Cinevil” surgiu na mente do autor quando Alex ainda tinha 13 anos, com uma raiz justificável quando se pergunta para ele quais suas referências quando o assunto é terror. “Cara, eu adoro Stephen King, claro. ‘Os Mortos-Vivos’ (Ghost Story), de Peter Straub, é um dos meus livros favoritos do gênero. E cresci vendo filmes de terror dos anos 80. Mas minha maior inspiração foi mesmo meu pai. Ele adorava contar histórias de assombração à noite”, revela.

“Imagine você ir dormir e teu pai contando sobre a assombração que passeava pelos sítios quando ele, criança, passava as férias no interior de São Paulo. Acho que esse é o grande barato desse medo que emana da ficção. Você dorme com o medo, mas acorda com a segurança da tua casa”, complementa Alex Mendes.

Em “Cinevil” Lúcifer redescobre o prazer da maldade, tão banalizada pelo ser humano: ao ver o corpo excitado de um homem prestes a morrer, ele entendeu a força da união entre o sexo e o medo. No cinema de Satan, os cartazes se moldam aos desejos do cliente que, ao pagar o ingresso, em busca da luxúria de um filme pornô encontra o terror. “A ideia é chamar a atenção pra maldade existente no ser humano. É tão grande que o próprio demônio não precisa mais ficar incentivando, soprando no ouvido das pessoas para que façam atrocidades umas com as outras”, aponta Alex.

Alex explica que, ainda adolescente, imaginou o quão assustador seria entrar em um cinema gigante, das décadas de 70 e 80, em uma sessão meio vazia e, de repente, ao assistir ao filme, perceber que o protagonista é você, mas no lugar de sonhos e fantasias, é um pesadelo que está na tela: “Você, vivendo ali, o maior medo de sua vida. Sem poder sair, sem poder acordar”, exemplifica o enredo.

“Quando você assiste a um filme é sensacional. Mas quando você lê um livro de suspense, você coloca as tuas referências nos cenários, na reação dos personagens, então, tudo é elevado a uma potência infinita. Você realmente mergulha naquele mundo”, comenta ainda.

Por mais que um cinema pornô administrado pelo demônio, lançado numa sexta-feira 13, seja uma ideia que se assemelha ao roteiro de uma obra trash, “Cinevil” é um drama sobre escolhas, que fazemos, ou que somos obrigados a seguir. Seja sobre fé, celibato, trabalho, tratamentos psiquiátricos, sobrevivência, com muito sangue e tensão garantidos.

“Pode perceber, sempre durante a leitura de um livro de terror, tente parar no meio, você vai notar que estava em outro mundo. Você estava naquela cena, vivendo o que o personagem vivia. Mais ou menos o que acontece com o cinema do meu livro. Você está lá, companheiro. A diferença é que o coitado não vai conseguir acordar do transe como nós, leitores, conseguimos”, destaca ainda Alex Mendes.

Alertando ao público campo-grandense, aos que ficarem com medo, o autor conta que o lançamento hoje será realizado em frente do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. “Coincidência? Ou mais uma artimanha de Lúcifer? Se eu fosse vocês, não iria sozinho no lançamento, não”, alerta o autor com um sorriso enigmático.

Serviço:

“Cinevil – O Terror Está em Cartaz”, de Alex Mendes, publicado pela Life Editora, será lançado amanhã, a partir das 19 horas, na cafeteria Cheirin Bão, na Av. Afonso Pena, 543.

(Texto: Leo Ribeiro/ Postado no site por Jéssica Vitória)