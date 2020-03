Alexandre Pato faz teste para coronavírus

O jogador do São Paulo, Alexandre Pato revelou durante entrevista coletiva ter realizado exames no último sábado (07) para detectar o novo coronavírus (Covid-19).

“Sobre o coronavírus é até uma coisa engraçada, sábado estava mal, fui no hospital fazer o exame, graças a Deus não tive nada. É muito triste para o futebol, imaginar estádios sem torcida, jogos paralisados. Independentemente do futebol, a saúde é o mais importante. O que for decidido que seja melhor para todos, temos que aceitar. A vida vale mais que o trabalho”, analisou.

Na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus, (Covid-19), alguns jogos na Itália estão sendo disputados com estádios vazios. A pandemia já causou o adiamento de partidas na liga de futebol da Suíça e da Inglaterra.

O São Paulo volta a treinar nesta quinta-feira (12), no CT da Barra Funda, em preparação para o duelo do Santos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)