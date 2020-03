Em Santa Rita do Pardo, polícia prende traficante que anotava estatuto do PCC

Policiais militares prenderam, na manhã desta quarta-feira (11), em Santa Rita do Pardo, um jovem de 21 anos, por tráfico de drogas. Com ele foram encontrados cinco gramas de substância análoga a crack, balança de precisão, anotações com nomes de usuários devedores na boca de fumo, além de um manuscrito do estatuto do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A guarnição já tinha informações de que o jovem estaria comercializando entorpecentes em sua residência que fica localizada na área central da cidade. A partir dessas informações, os policiais passaram a monitorar o local e fizeram abordagem ao jovem.

Ao ser questionado, ele confessou que se mudou em dezembro para Santa Rita do Pardo vindo da cidade de Três Lagoas com a finalidade de vender drogas.

O ator do crime recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia sendo autuado em flagrante pela Autoridade Policial.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da PM-MS)