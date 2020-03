Comissão escolhe implementação do 5G como política pública em 2020

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) avaliará as políticas públicas relativas à quinta geração de redes móveis (5G) no Brasil durante 2020. Esse foi o tema do requerimento (REQ 19/2020 – CCT) da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), presidente do colegiado, aprovado nesta quarta-feira (11). O 5G permite conexões 50 vezes mais rápidas que as oferecidas pelo 4G e deve revolucionar a internet.

Na mesma reunião, a CCT aprovou o funcionamento de 13 emissoras de rádio e TV. Dez deles eram relativos a rádios comunitárias — oito devem entrar em funcionamento e duas tiveram a autorização renovada. Dois projetos aprovados renovaram concessões, uma delas para a Fundação Anchieta (TV), de São Paulo, e outra para a emissora de rádio Mafrense (OM), no Piauí. Também foi dada permissão para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná ter uma FM.

(Texto: Agência Senado)