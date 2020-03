Rio Grande do Sul tem 1º caso de coronavírus

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (10) o primeiro caso de coronavírus, o paciente é um homem de 60 anos, morador de Campo Bom, com histórico de viagem recente para a Itália.

Conforme informações da prefeitura, o paciente foi isolado imediatamente depois de sentir os sintomas –febre e dificuldade respiratória– e procurar atendimento médico. Até o momento, nenhum dos parentes apresenta sintomas.

O diagnóstico ainda não foi computado pelo Ministério da Saúde. Até a noite desta 2ª feira (9.mar.2020), o Brasil tinha computado 30 casos da doença em 7 Estados e no Distrito Federal.

São Paulo segue no topo da lista do ministério, com 16 casos confirmados. Foram identificados outros 8 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Distrito Federal, 1 no Espírito Santo, 1 em Alagoas, e 1 em Minas Gerais.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Poder 360)