Prefeitura inicia processo de substituição de árvores na 14 de Julho

A Engepar, empresa executora da obra de requalificação da Rua 14 de Julho, vai iniciar às 19h, desta terça-feira (10), o processo de remoção das árvores que não vingaram ao longo da via. A primeira intervenção vai ser realizada entre as ruas Antônio Maria Coelho e Avenida Mato Grosso, e de acordo com a empresa responsável, não será necessário interditar o trânsito.

O paisagismo incluiu o plantio de 180 exemplares de ipê amarelo, árvore da China, aldrago, ipê branco, pau mulato, erva mate, pau ferro, jacarandá mimoso, lafontera da Amazônia, fruta de tucano, ipê roxo e grandiuva.

Conforme informações da assessoria da Prefeitura, hoje e amanhã (11) vai ser feito a retirada de cerca de 70 árvores que não vingaram. Na sequência, será feito o preparo das covas e, após, o plantio efetivo das novas árvores. O lote com as árvores veio do interior do Estado e do Paraná. Após o plantio, a adaptação será acompanhada por pelo menos 40 dias.

“É comum essa perda em decorrência do transplante. Por isso, fazemos todo o acompanhamento até constatar que a planta não vai mais vingar. Mas é importante a população saber que a troca das árvores não tem custo, já que está prevista em contrato”, afirma a consultora socioambiental do Reviva, Juliana Casadei.

Manutenção

Os cuidados com as árvores estão sendo feitos pela equipe de paisagismo da Engepar, de acordo com a necessidade. Independentemente disso, a Prefeitura lançou uma campanha de conscientização ambiental, com a disposição de murais ao longo da Rua 14 de Julho, que chamam a atenção da população para a limpeza dos canteiros e preservação das árvores.

O paisagismo da Rua 14 de Julho foi amplamente estudado para se tornar real. O projeto é da arquiteta Maria Teresa Corrêa, que buscou exemplares regionais como o ipê.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)