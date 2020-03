Prefeitura abre inscrições de Talk Show para mulheres

A prefeitura de Campo Grande, por meio de parceria com a Associação Law Talks, abriu inscrições para um Talk Show só para mulheres. O evento ocorre na próxima quarta-feira (18), das 19h às 21h30, na Uniderp.

De acordo com informações da PMCG, a ideia é mostrar às mulheres como elas empreenderem usando ferramentas que estão ao alcance de todos. Dados da hubspot.com indica que em 2019, o Instagram Story atingiu 500 milhões de usuários diários.

Lançado em 2016, o recurso Story sozinho tornou o Instagram mais popular do que outros concorrentes do Story e da plataforma de vídeo para dispositivos móveis, incluindo o Snapchat , o TikTok e a plataforma do Facebook Stories. O HubSpot é uma plataforma líder de crescimento. Hoje, mais de 73.400 clientes em mais de 120 países usam o software.

Serviço

Para participar do Talk Show para mulheres, ligue (67)3314-3577 ou acesse pelo WhatsApp (67)9.9155-0831 ou pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizada Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMCG)