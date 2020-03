Pista de atletismo terá primeiras provas para valer em maio

Inaugurada há um mês, a Pista Internacional de Atletismo de Campo Grande, no Parque Ayrton Senna, receberá sua primeira competição na segunda quinzena de maio, com a disputa dos Jogos Abertos da cidade. A expectativa da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) é de que até o começo do evento, o local situado no conjunto Aero Rancho já esteja com os equipamentos e materiais adquiridos pela prefeitura.

Segundo os dirigentes, uma lista de 190 itens esportivos serão comprados por meio de licitação a ser feita até o dia 23 deste mês. Os novos equipamentos serão destinados para as provas corrida, disco, dardo, martelo, peso e salto em altura. De acordo com a Funesp. o material atual utilizado é da Fams (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul).

Em agosto, a pista deve receber o 35º Jogos Escolares Campo-grandenses e a terceira edição dos jogos paralímpicos regionais. Em outubro o espaço recebe o Festival de Atletismo.

Vicente Demarco Martins, Diretor de Desenvolvimento de Esporte e Lazer da Fundação, falou sobre o funcionamento da pista. ”O espaço é aberto. Temos algumas regras de funcionamento, mas os atletas, e quem estiver disposto, pode utilizar a pista para treinar, caminhar”, ressaltou o dirigente, nesta terça-feira (10), ao jornal O Estado MS.

(Texto: Alison Silva / Publicado por João Fernandes)