Livinho tem apresentação cancelada por time

A carreira de futebol de MC Livinho terminou antes mesmo da apresentação oficial. Na manhã de hoje (10), o Audax cancelou a entrevista coletiva do cantor “por motivos de força maior”. Segundo apurou o UOL Esporte, o clube já não conta com o funkeiro para reforçar o elenco na disputa do Paulistão da Série A-2.

A gravadora do cantor impediu que Livinho conciliasse a carreira de jogador com a de músico, de acordo com fontes ligadas ao Audax. Em contato com a reportagem, a assessoria do clube de Osasco lamentou o cancelamento do evento desta terça-feira.

“Infelizmente, a resolução do ocorrido está alheia aos nossos esforços. (…) No momento, sem mais”, escreve o Audax, que não se pronunciou sobre a desistência do funkeiro de seguir carreira nos gramados. No clube da grande São Paulo, o funkeiro iria receber um salário mínimo (R$ 1.045,00) e ter contrato enquanto durasse a participação do time na Série A-2 do Campeonato Paulista.

