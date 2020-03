Julgamento desta quarta ameaça parar o Sul-Mato-Grossense

O ”Caso Vandinho” será julgado nesta quarta-feira (11), as 18h30, no auditório da Câmara Municipal de Campo Grande. O atleta atua pelo Corumbaense, que pode ser punido pelo TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul) nesta noite por escalar o jogador de forma irregular durante a 5ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol.

Caso o veredito seja negativo para o Carijó, o clube terá entre três e nove pontos a menos na tabela. Até o momento, o time pantaneiro ocupa a oitava e última vaga da segunda fase. A diferença entre o time e o nono colocado – a Pontaporanense – é de 4 pontos. Logo, se for punido com 8 pontos ou mais, não tem chances de passar ainda que vença a última rodada, quando enfrenta justamente a equipe da fronteira, sábado (14), as 18h, em Corumbá.

O presidente do time de Ponta Porã, Geneci Bezerra, declarou em entrevista à reportagem de O Estado MS publicada na edição de segunda feira (9), que lutará para permanecer na elite, nem que para isso precise expor o caso nas redes sociais e, em último caso, recorrer. A reportagem procurou a direção do Corumbaense, para saber se também recorreria caso fosse julgado culpada, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.

O vice-presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Marco Antônio Tavares, explicou que apenas uma liminar poderia paralisar o campeonato. ”O TJD manda e nós obedecemos. Se eles disserem ”segue o jogo”, continuamos o campeonato normalmente. Agora, se algum dos times entrar com recurso com a liminar, aí paralisamos”, diz. ”Mesmo se não tiver uma liminar e um deles recorra e ganhe lá para frente com o campeonato correndo normalmente, aí recolocamos o time na competição e voltamos os jogos”, complementa.

”Acha que se soubesse, iria escalar?”, justifica o técnico

O lateral-esquerdo havia sido punido pelo TJD – MS (Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul) ano passado, com a sentença de dois jogos. Na época ele atuava pelo Comercial e foi expulso na partida contra o Aquidauanense pelo árbitro Thiago Gonzaga. Na ocasião ele ofendeu o juiz, insatisfeito com a eliminação, e levou o vermelho.

Sua sentença na época foi a suspensão em dois jogos, que deveria ser cumprida na temporada seguinte. Como o atleta saiu do Colorado e foi inscrito pelo Corumbaense, a FFMS entendeu que Vandinho deveria cumprir a pena neste ano.

O jogador cumpriu apenas uma partida, contra o Águia Negra, e entrou em campo no jogo seguinte, contra a Serc. Quando questionado pela reportagem, o técnico do Carijó, Douglas Ricardo, se defendeu. ”Se eu escalei é porque a direção me informou que ele estava apto ao jogo. Acha que se eu soubesse disso, eu iria escalar?”, fala.

Texto: Danielle Mugarte / Matéria publicada por João Fernandes)