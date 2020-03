Ibovespa sobe quase 7% em recuperação e dólar fecha em queda

O Ibovespa fechou com a maior alta desde 2009 nesta terça-feira (10), recuperando parte das perdas da véspera, quando teve o pior dia em mais de duas décadas. Índice de referência do mercado acionário brasileiro divulgou que o Ibovespa subiu 6,99%, a 92.087,26 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro era de 36,38 bilhões de reais.

Após uma véspera tensa, com mercados globais reagindo ao colapso dos preços do petróleo e ao surto de covid-19, o dólar comercial fechou em queda de 1,69%, cotado a R$ 4,646 na venda, em mais um dia com intervenção do Banco Central. É a maior baixa diária registrada desde 4 de setembro de 2019 (-1,79%).

As ações da Petrobras também mostraram melhora, fechando com altas de mais de 8,5% cada após tombo de quase 30% na véspera, mas foram os papéis da Vale que se destacaram com salto de mais de 18%.

(Texto: João Fernandes com Terra e Uol Economia)