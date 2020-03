Comissão vai debater sobre políticas públicas para educação básica

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) vai realizar na próxima quinta-feira (12), uma audiência para debater as políticas públicas para educação básica, tendo como destaque a primeira infância. A audiência foi solicitada pelo presidente da comissão, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).

Na reunião serão discutidas os números, causas, recortes por região e possíveis soluções para o problema do analfabetismo. Além do custo da educação e as responsabilidades de cada ente federado, bem como os cenários futuros.

A audiência será interativa, permitindo a participação dos cidadãos com perguntas e comentários pelo Portal e-Cidadania e pelo Alô Senado. A reunião vai ser realizada no Plenário 6, da Ala Senador Nilo Coelho no Anexo 2 do Senado Federal.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Senado)