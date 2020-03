Brasil já tem 31 casos de coronavírus no País

Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul, o Brasil já soma até o momento 31 casos confirmados da doença no País, em pouco menos de um mês do primeiro caso registrado. A região norte é a única até o momento a não apresentar nenhum caso positivo

A família do homem que teve o exame confirmado com o vírus no Rio Grande do Sul, não apresentou nenhum sintoma, e ele segue em observação.

Em todo o país, ainda há 930 casos suspeitos, segundo números do Ministério da Saúde, a maioria nas regiões sudeste (567) e sul (188).

(Texto: Karine Alencar com informações da Uol)