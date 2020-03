PRF prende homem com 51 kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 51 kg de cocaína com um homem de nacionalidade boliviana, na BR-163, em Campo Grande.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, a droga estava em compartimentos ocultos dentro do veículo. Ao ser questionado pelas autoridades, o condutor deu respostas confusas e demonstrou nervosismo ao falar sobre o motivo da viagem.

Após a vistoria, foram encontrados 54 tabletes de cocaína, que, somados totalizaram 51kg da droga.

Ainda segundo informações, o estrangeiro alegou que pegou o automóvel já carregado com o entorpecente na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, distante 650 km da fronteira com Corumbá (MS) e que o levaria até São Paulo (SP). Segundo ele, receberia a quantia de 5.000 dólares pelo “trabalho”.

Preso por tráfico de drogas, ele, o veículo e o entorpecente, foram levados para a Polícia Federal de Campo Grande.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Diário Corumbaense)