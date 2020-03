No vôlei, Talita é prata; Victoria fica longe do título

Talita foi única de Mato Grosso do Sul a medalhar na 6ª e penúltima etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia. Ela e a parceira Carol Solberg (RJ) ficaram com a prata após disputarem a final contra a dupla Ana Patrícia (MG) e Rebecca (CE), classificadas para Tóquio 2020. Foram 2 sets a 0 (21×17/ 22×20) em partida de 50 minutos, em arena montada na Praia de Atalaia, em Aracaju (SE), no fim de semana.

O resultado colocou em xeque o título da temporada de outra sul-mato-grossense: Victoria. Ela e Tainá (SE) estavam no topo do ranking, com 1.480 pontos (com descarte do pior resultado). Agora, Ana Patrícia e Rebecca acumulam 1.840 pontos na classificação geral. A diferença de 360 pontos deixa o título praticamente garantido para as adversárias.

A atleta natural de Ivinhema – a 320 km de Campo Gramde – e Tainá caíram nas quartas de finais por 2 a 0 (21×15/21×18), contra Agatha (PR) e Duda (SE). No dia anterior, pelas oitavas de final, derrotaram as cearenses Verena e Hegê, com 2 a 0 (21×8/21×18).

Pelo masculino, tanto Miguel quanto Arthur fizeram 2 sets a 0 contra seus respectivos adversários nas oitavas, mas foram eliminados logo em seguida pelo mesmo resultado. Miguel e Jefferson (CE) perderam para Hevaldo (CE) e Vinícius (ES) com a dobradinha de 14×21. George (PB) e Andre (ES) se sobressaíram contra Arthur e Adrielson (PR), com 21×19 e 21×18.

A próxima e última etapa está prevista para acontecer entre 1 de 5 de abril, com local ainda não definido. Cada etapa do Circuito Brasileiro distribui R$ 46 mil às duplas campeãs dos dois naipes e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos mais de R$ 500 mil por etapa.

Seleção feminina sub-18 viaja ao Rio para jogar nas quadras

A seleção sub-18 feminina de Mato Grosso do Sul embarcou na manhã desta segunda-feira (9) para Saquarema (RJ), onde buscará o título da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções. O evento começa terça (10) e segue até sexta-feira (14).

A primeira partida será contra o Amazonas, as 13h (MS). Mato Grosso do Sul integra a chave A, junto a Alagoas, Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima. As seleções do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Espírito Santo e Tocantins, fazem parte da chave B. Os dois melhores sobem para a divisão especial e os últimos três descem para a segunda divisão no próximo ano.

A seleção é comandada pelo professor Samir e é composta pelas levantadoras Naiadny Torres (Jardim) e Evelyn Lima (Ponta Porã); pelas centrais Luiza Procópio (MG), Leticia Corvalan (Campo Grande) e Laisa Menezes (Ponta Porã); pelas opostas Luiza Medeiros (SC) e Natacha Rosa (Bonito); e pela líbero -– Maria Eduarda Lopes (Campo Grande).

(Texto:Danielle Mugarte com assessorias)